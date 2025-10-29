'Visma-Lease a Bike heeft vervanger voor Cian Uijtdebroeks beet'

Door het plotse vertrek van Cian Uijtdebroeks naar Movistar moest Visma-Lease a Bike opnieuw de transfermarkt op. De Nederlandse ploeg profiteerde van de fusie van Intermarché-Wanty en Lotto.

Pas in september besloot Cian Uijtdebroeks om zijn contract tot eind 2027 niet uit te doen bij Visma-Lease a Bike. Zijn manager Alex Carrera vond met Movistar een nieuwe ploeg, waar hij meer kansen krijgt om kopman te zijn.

Voor Visma-Lease a Bike betekende dat wel dat het opnieuw de transfermarkt op moest. Volgens WielerFlits zou er met de Fransman Louis Barré (25, Intermarché-Wanty) een vervanger gevonden zijn.

Louis Barré naar Visma-Lease a Bike

Doordat Intermarché-Wanty geen aanvraag tot WorldTour-licentie indiende bij de UCI, kon Barré zijn contract tot eind volgend jaar verbreken en bij een andere ploeg zijn handtekening zetten. Dat zou nu dus gebeurd zijn.

Barré is geen klassementsrenner zoals Uijtdebroeks, maar kan in heuvelklassiekers wel prima uit de voeten. In de Classic Var werd hij zesde, in de Trofeo Laigueglia achtste en in Parijs-Camembert derde.

Zijn beste resultaten zijn een zesde plaats in de Amstel Gold Race en de GP Montréal, twee eendagskoersen in de WorldTour. Bij Visma-Lease a Bike moet Barré de ploeg in de heuvelklassiekers en klimkoersen versterken.