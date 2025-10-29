"Ze denken allemaal dat ze de nieuwe Pogacar of Remco gaan missen": Belgisch renner haalt snoeihard uit

"Ze denken allemaal dat ze de nieuwe Pogacar of Remco gaan missen": Belgisch renner haalt snoeihard uit
Foto: © photonews

Julien Vermote, 36 jaar en zonder ploeg, uit stevige kritiek op de evolutie binnen het professionele wielrennen. De West-Vlaming stelt vast dat de nadruk op jeugdige talenten en wetenschappelijke benaderingen ten koste gaat van ervaring en koersinzicht.

Vermote: “Geen koersen op rollen”

Volgens Julien Vermote rekruteren ploegen steeds jongere renners, waardoor het aantal dertigers in het peloton afneemt. “Ze denken allemaal dat ze anders de nieuwe Pogacar of Remco gaan missen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Tegelijkertijd benadrukt hij dat er slechts een beperkt aantal uitzonderlijke talenten rondloopt.

De renner merkt op dat de focus op meetbare prestaties toeneemt. “We rijden ook geen koersen op rollen, waar enkel de wattages gelden”, zegt hij. Hij betreurt dat koersinzicht en positionering ondergeschikt raken aan data-analyse. Volgens hem dreigt het wielrennen te vervreemden van zijn essentie.

Duurzaamheid en mentale belasting

Vermote heeft de sport zien veranderen door de jaren heen. Hij stelt dat wetenschappelijke begeleiding en voedingscontrole hun nut hebben, maar waarschuwt voor de mentale gevolgen. “Je kan een jaar je eten afwegen, en zelfs twee of drie jaar moet lukken. Maar op een gegeven moment kan er dan ook mentaal iets springen en dan is het ­helemaal gedaan.”

Hij vraagt zich af of deze aanpak leidt tot kortere carrières. Renners leveren op jonge leeftijd al grote inspanningen, wat hun prestaties versnelt, maar de houdbaarheid mogelijk beperkt. Vermote pleit voor een evenwicht tussen discipline en intuïtie, waarbij ook het volgen van gevoel een rol speelt in gewichtsbeheersing.

Voldoening en toekomstperspectief

De dagelijkse structuur van het leven als profrenner blijft voor Vermote een belangrijke drijfveer. “Elke dag krijg je voldoening van de training die je gedaan hebt”, vertelt hij. Zelfs korte sessies leveren hem een gevoel van volbrenging op. Hij benadrukt dat deze routine moeilijk te vervangen zal zijn in het gewone leven, maar hij hoopt nog volop om ergens onderdak te vinden.

