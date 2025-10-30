📷 Snelheidsduivel Lotte Kopecky geniet met volle teugen samen met... Axel Merckx

Voormalig wereldkampioene Lotte Kopecky sloot haar seizoen af in mineur met een valpartij en een breuk. Ondertussen is ze helemaal hersteld en geniet ook van wat vrije tijd.

Op 11 september kwam Lotte Kopecky ten val in de derde etappe van de Ronde van de Ardèche. Ze liep daarbij een wervelbreuk op en kwam daarna niet meer in actie. Ze miste zo het WK en EK op de weg.

Kopecky zit al weer op de fiets, zo verbleef ze een tijdje op het Spaanse eiland Lanzarote. Daar maakte Kopecky niet alleen tijd om te fietsen, maar bijvoorbeeld ook om te tennissen.

"Het was een gek seizoen, en na het uitvallen had ik echt geen zin in een ‘vakantie’ waar ik niet kon bewegen. Blij dat ik zes weken later weer bijna alle kanten op kan bewegen", schreef Kopecky een week geleden op haar sociale media.

Kopecky op circuit van Zolder met Axel Merckx

De voormalige wereldkampioene is ondertussen weer in België en trok naar het Circuit van Zolder. Samen met onder meer Axel Merkx reed Kopecky rondjes in een BMW M5, Kopecky genoot zichtbaar.

Kopecky houdt wel van snelheid, ze werd onlangs nog aangekondigd als 'Friend of the Brand' bij BMW Motorrad, de motordivisie van het Duitse merk.