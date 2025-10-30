Actie die Wout van Aert in België veel kritiek opleverde wordt nu juist geprezen: "Een briljant voorbeeld"

Soms worden dingen in het buitenland anders bekeken. Een bekritiseerde actie van Wout van Aert levert hem nu juist lof op.

Die mooie woorden komen van Alexander Krieger: nota bene geen oud-helper van Wout van Aert maar van Mathieu van der Poel. De 33-jarige Duitser reed de laatste twee jaar van zijn carrière bij Tudor en heeft inmiddels de fiets aan de haak gehangen. In een afscheidsinterview op de site van de ploeg komt hij uitgebreid aan het woord.

Krieger heeft in zijn loopbaan op verschillende manieren diensten bewezen aan kopmannen. De aanloop naar de Molenberg voor zijn rekening nemen in de klassieker, de lead-out doen in een sprintersrit in een grote ronde. Wat blijft er voor hem over na 15 jaar in de koers? "Het zijn niet de erelijsten of trainingsgegevens waar ik over een paar jaar op terugkijk."

Ex-renner Alpecin-Deceuninck onthoudt vooral emoties

Resultaten of cijfers zijn voor hem niet alles. "Wat voor mij overblijft zijn de momenten en ontmoetingen, relaties, vriendschappen en gedeelde ervaringen. Die zijn natuurlijk vaak gebaseerd op sportief succes en falen. Het geluk dat ik uit die hele periode haal, is zeker gebaseerd op emoties." Dat hoeven niet eens emoties zijn die hij binnen de eigen ploeg ervaren heeft.

"Een briljant voorbeeld dat vaak in me opkomt is Wout van Aert, toen hij de overwinning in Gent-Wevelgem overliet aan zijn ploegmaat Christophe Laporte in 2023. Wout verloor geen overwinning; hij heeft er waarschijnlijk een vriend voor het leven bijgekregen", stelt Krieger. Nochtans vonden veel analisten in België achteraf dat Van Aert dat niet moest doen.





Andere ploegen kijken anders naar cadeau Van Aert

Dat veroorzaakte in België best wel een golf van commotie en Van Aert en zijn ploegleiding kregen er wel wat kritische vragen over. Mogelijk wordt er in andere ploegen heel anders gekeken naar dat bewuste moment in 2023.