Bart Wellens kreeg zekerheid en mag zo eindelijk samenwerken met topcrosser

Bart Wellens vreesde even voor zijn job als ploegleider in het veld, maar hij lijkt toch een plaats te krijgen bij de nieuwe fusieploeg. En dus zal hij dan toch samenwerken met Toon Aerts.

Tot eind februari blijft crossploeg Charles Liégeois Roastery CX, waar Bart Wellens ploegleider is, actief in het veldrijden. Die ploeg is de veldritploeg van Intermarché-Wanty, dat dus fuseert met Lotto.

Bij Lotto krijgt ook Toon Aerts, die in het veld uitkomt voor Deschacht-Hens, een nieuw contract en kan hij in 2026 op de weg rijden. Hoe de veldritploeg van Lotto-Intermarché er zal uitzien, is nog afwachten.

Bart Wellens wordt ploegleider van Toon Aerts

Bart Wellens zou er wel ploegleider worden. "In die optiek kijk ik nu al enorm uit naar de samenwerking met Toon Aerts", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Normaal zouden Wellens en Aerts twee jaar geleden al samengewerkt hebben.

Door de schorsing van Aerts is dat toen niet doorgegaan, nu lijkt het wel eindelijk te gebeuren. "Al wil ik zeker geen afbreuk doen aan de mensen die nu met Toon werken", gaat Wellens nog verder.

Wellens zal niet alleen in het veldrijden actief zijn, maar net als bij Intermarché-Wanty ook op de weg. Zo mocht hij dit jaar al mee naar de Giro als ploegleider, iets waar hij enorm van genoot.