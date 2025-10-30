"Cirkel is rond": Sam Bennett vindt onderdak bij ploeg met heel wat Belgen

Sam Bennett (35) heeft onderdak gevonden bij Q36.5 Pro Cycling. De Ier hoopt nog een mooi einde aan zijn carrière te kunnen breien en vindt er een oude bekende terug.

De voorbije twee jaar reed Sam Bennett bij Decathlon-AG2R, maar de Ier kon alleen maar winnen in kleinere rittenkoersen in Frankrijk. Bij Decathlon CMA CGM mikken ze volgend jaar hoger met de komst van Olav Kooij.

Bennett herenigd met Bogaerts

Voor Bennett was er dus geen plaats meer bij de Franse ploeg, maar de Ier heeft onderdak gevonden bij Q36.5 Pro Cycling. Daar wordt hij herenigd met Head of Performance Kurt Bogaerts, zijn ploegleider bij An Post in 2012 en 2013.

"Het voelt alsof de cirkel rond is", zegt Bennett over de hereniging met Bogaerts. "Ik hoop bij deze ploeg opnieuw mijn beste niveau te tonen, maar ook om jonge renners te begeleiden."

"Sam begrijpt als geen ander hoe je op het hoogste niveau moet winnen", geeft Bogaerts aan. "Zeker in de grote rondes. Hij geeft ons een kans om op grote zeges te jagen."

Veel Belgen bij Q36.5

Bij Q36.5 Pro Cycling wordt Bennett ploegmaat van heel wat Belgen. Met Xandro Meurisse, Harm Vanhoucke, Aimé De Gendt, Brent Van Moer, Frederik Frison en Quinten Hermans rijden er in 2026 zes Belgen voor de Zwitserse ploeg.