Dan toch niet zo onlogisch: er zit meer achter transfer Uijtdebroeks naar Movistar dan iedereen denkt

Dan toch niet zo onlogisch: er zit meer achter transfer Uijtdebroeks naar Movistar dan iedereen denkt
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Heel veel mensen keken raar op toen het nieuws over de transfer van Uijtebroeks naar Movistar bekendraakte. Dat lijkt dan toch een weloverwogen zet te zijn in een bepaald geheel.

Wat moet Cian Uijtdebroeks daar gaan zoeken? Dat zullen velen toch gedacht hebben toen hij aankondigde Visma-Lease a Bike te ruilen voor Movistar. Hij zal daar natuurlijk wel meer kansen krijgen, maar ook een ploeg in verval die de laatste jaren veel minder successen boekt dan in het roemrijke verleden. Bovendien staat de manier van werken haaks op die bij Visma.

Misschien heeft Uijtdebroeks daar wel nood aan. Het blijft toch een wat vreemde overstap, maar het houdt al meer steek als je de uitleg van Matt White hoort. In een gesprek met onafhankelijk wielerjournalist Daniel Benson legt de Australiër, die bij Movistar mee aan het hoofd komt van het koersdepartement, uit hoe hij de dingen ziet.

Movistar wil veranderingen doorvoeren

"Ze hebben gezegd dat ze veranderingen willen doorvoeren, maar dat ze hun DNA wel willen behouden. Ze zien me als een onderdeel daarvan." Hoewel het nog grotendeels een omgeving zal zijn met Spaanstalige renners, is het dus wel het opzet om de ploeg te internationaliseren. Een renner als Cian Uijtdebroeks zal zich zo ook al meer thuis voelen.

De aanstelling van White is ook al een voorbeeld van die internationalisering. "Ploegen moeten veranderen als je succesvol wil zijn en we zijn op de goede weg", maakt hij zich sterk. "Dit is een organisatie die er al langer is dan alle anderen. Je moet dus veel respect hebben voor wat ze bij Movistar gepresteerd hebben in de loop der jaren."

Transfer Uijtdebroeks past in nieuwe weg die ploeg inslaat

Desalniettemin wordt nu een nieuwe weg ingeslagen, met ook een Engelstalige in een belangrijke functie en een voor een Spaanse ploeg veelbelovende buitenlandse renner als Uijtdebroeks. Benieuwd of dit vonken geeft in 2026.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Cian Uijtdebroeks

Meer nieuws

Nieuwe stap in de fusie met Lotto: Intermarché-Wanty neemt na tien jaar afscheid

Nieuwe stap in de fusie met Lotto: Intermarché-Wanty neemt na tien jaar afscheid

15:00
Vakantie moest wachten voor windtunnel: Specialized verklaart waarom Evenepoel nu naar de VS moest

Vakantie moest wachten voor windtunnel: Specialized verklaart waarom Evenepoel nu naar de VS moest

14:00
Koren op de molen van Deense Visma-kritiek: "Wij willen GC Wout, vergeet Jonas Vingegaard"

Koren op de molen van Deense Visma-kritiek: "Wij willen GC Wout, vergeet Jonas Vingegaard"

13:30
Twijfels over Tour-deelname Van der Poel en concrete verwachtingen voor Van Aert: "Dan krijg je pure chaos"

Twijfels over Tour-deelname Van der Poel en concrete verwachtingen voor Van Aert: "Dan krijg je pure chaos"

13:00
Remco Evenepoel heeft trip naar Amerika gemaakt in zoektocht naar perfectie: "Zoals een Formule 1-piloot"

Remco Evenepoel heeft trip naar Amerika gemaakt in zoektocht naar perfectie: "Zoals een Formule 1-piloot"

11:00
Wout als vergeten detail: Del Toro streng voor UAE-ploegleiding die hem niet meteen vertelde over Van Aert

Wout als vergeten detail: Del Toro streng voor UAE-ploegleiding die hem niet meteen vertelde over Van Aert

09:00
Actie die Wout van Aert in België veel kritiek opleverde wordt nu juist geprezen: "Een briljant voorbeeld"

Actie die Wout van Aert in België veel kritiek opleverde wordt nu juist geprezen: "Een briljant voorbeeld"

08:30
Wielrenner die wekenlang in coma lag zorgt voor comeback van het jaar en charmeert met typisch gebaar

Wielrenner die wekenlang in coma lag zorgt voor comeback van het jaar en charmeert met typisch gebaar

07:30
Nieuwe ploegleider bij Red Bull-BORA-hansgrohe zegt welke rol Evenepoel kan krijgen in grote rondes

Nieuwe ploegleider bij Red Bull-BORA-hansgrohe zegt welke rol Evenepoel kan krijgen in grote rondes

07:00
"Twee races waar ik van droom": Renner van Soudal Quick-Step kijkt enorm uit naar 2026

"Twee races waar ik van droom": Renner van Soudal Quick-Step kijkt enorm uit naar 2026

21:30
Renner loopt stevige schorsing op van bijna twee jaar

Renner loopt stevige schorsing op van bijna twee jaar

20:30
Verhaal volledig voorbij of mag Robbe Ghys toch nog op de piste rijden van zijn nieuwe ploeg?

Verhaal volledig voorbij of mag Robbe Ghys toch nog op de piste rijden van zijn nieuwe ploeg?

20:00
Tietema zegt wat er met UAE Team Emirates moet gebeuren om de koers 'eerlijker' te maken

Tietema zegt wat er met UAE Team Emirates moet gebeuren om de koers 'eerlijker' te maken

19:00
Hij kreeg een vette cheque aangeboden van Lance Armstrong: "Maar die heb ik geweigerd"

Hij kreeg een vette cheque aangeboden van Lance Armstrong: "Maar die heb ik geweigerd"

18:30
"Het moet gebeuren": Thibau Nys zegt hoe hoog de lat dit veldritseizoen wel ligt voor hem

"Het moet gebeuren": Thibau Nys zegt hoe hoog de lat dit veldritseizoen wel ligt voor hem

18:00
"Ze denken allemaal dat ze de nieuwe Pogacar of Remco gaan missen": Belgisch renner haalt snoeihard uit

"Ze denken allemaal dat ze de nieuwe Pogacar of Remco gaan missen": Belgisch renner haalt snoeihard uit

17:00
Alles ok Mathieu? Van der Poel moet toegeven op 'gepensioneerde' renner

Alles ok Mathieu? Van der Poel moet toegeven op 'gepensioneerde' renner

16:30
4.800 flessen champagne: E3 Saxo Classic blijft in Harelbeke en onthult gigantische cijfers

4.800 flessen champagne: E3 Saxo Classic blijft in Harelbeke en onthult gigantische cijfers

16:00
Geen Tour de France voor Jonas Vingegaard in 2026?

Geen Tour de France voor Jonas Vingegaard in 2026?

29/10
RIP! Oud-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en Touretappe overleden

RIP! Oud-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en Touretappe overleden

29/10
Opnieuw geen Mads Pedersen in de Tour? Lidl-Trek ziet groot probleem

Opnieuw geen Mads Pedersen in de Tour? Lidl-Trek ziet groot probleem

29/10
Nooit meer in de cross? Tom Pidcock is bijzonder helder over het veldrijden

Nooit meer in de cross? Tom Pidcock is bijzonder helder over het veldrijden

29/10
Na 16 jaar niet meer bij de broers Roodhooft: Sanne Cant legt uit waarom

Na 16 jaar niet meer bij de broers Roodhooft: Sanne Cant legt uit waarom

29/10
🎥 Wout van Aert daagt fans uit en hangt er ook prijs aan vast

🎥 Wout van Aert daagt fans uit en hangt er ook prijs aan vast

29/10
"Als het slecht gaat...": Heulot onthult hoe Lotto omging met slechte periode van De Lie

"Als het slecht gaat...": Heulot onthult hoe Lotto omging met slechte periode van De Lie

29/10
Gebroken beloftes: Belgische renner onthult hoe Intermarché-Wanty hem dumpte

Gebroken beloftes: Belgische renner onthult hoe Intermarché-Wanty hem dumpte

29/10
Julien Vermote zit opnieuw zonder ploeg: twee zaken spelen in zijn nadeel

Julien Vermote zit opnieuw zonder ploeg: twee zaken spelen in zijn nadeel

29/10
📷 Lars van der Haar (34) zet punt achter carrière en geeft ook reden waarom

📷 Lars van der Haar (34) zet punt achter carrière en geeft ook reden waarom

29/10
'Visma-Lease a Bike heeft vervanger voor Cian Uijtdebroeks beet'

'Visma-Lease a Bike heeft vervanger voor Cian Uijtdebroeks beet'

29/10
"De UCI berooft ons": Duitsers halen stevig uit na ploegkoers op WK baanwielrennen

"De UCI berooft ons": Duitsers halen stevig uit na ploegkoers op WK baanwielrennen

29/10
"Je wil het niet weten": Toon Aerts weet wat hem te wachten staat

"Je wil het niet weten": Toon Aerts weet wat hem te wachten staat

29/10
Wereldkampioen De Vylder vertrekt, acht nieuwkomers: Flanders-Baloise heeft selectie voor 2026 klaar

Wereldkampioen De Vylder vertrekt, acht nieuwkomers: Flanders-Baloise heeft selectie voor 2026 klaar

28/10
Ondanks alle protesten en controverse: Israël droomt van... Tour de France

Ondanks alle protesten en controverse: Israël droomt van... Tour de France

28/10
"Nog nooit zoiets meegemaakt": UAE-manager beseft het nog niet goed

"Nog nooit zoiets meegemaakt": UAE-manager beseft het nog niet goed

28/10
Uitspraken Skjelmose over Ayuso zinderen na: Lidl-Trek komt met reactie

Uitspraken Skjelmose over Ayuso zinderen na: Lidl-Trek komt met reactie

28/10
Het moet hem nog beter maken: Tourrevelatie Florian Lipowitz onderging operatie

Het moet hem nog beter maken: Tourrevelatie Florian Lipowitz onderging operatie

28/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Thibau Nys Mathieu Van Der Poel Toon Aerts Tadej Pogacar Julien Vermote Thomas Pidcock Mads Pedersen Bart Wellens Jonathan Milan Frans Melckenbeeck Tom Meeusen Jonas Vingegaard Rasmussen Mattias Skjelmose Greg Van Avermaet Primoz Roglic Bradley Wiggins Bas Tietema Lindsay De Vylder

Nieuwste reacties

de_mettes de_mettes over "Paar keer oerechance gehad": Yves Lampaert staat stil bij noodlottige val van landgenoot info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved