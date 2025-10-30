Dan toch niet zo onlogisch: er zit meer achter transfer Uijtdebroeks naar Movistar dan iedereen denkt

Heel veel mensen keken raar op toen het nieuws over de transfer van Uijtebroeks naar Movistar bekendraakte. Dat lijkt dan toch een weloverwogen zet te zijn in een bepaald geheel.

Wat moet Cian Uijtdebroeks daar gaan zoeken? Dat zullen velen toch gedacht hebben toen hij aankondigde Visma-Lease a Bike te ruilen voor Movistar. Hij zal daar natuurlijk wel meer kansen krijgen, maar ook een ploeg in verval die de laatste jaren veel minder successen boekt dan in het roemrijke verleden. Bovendien staat de manier van werken haaks op die bij Visma.

Misschien heeft Uijtdebroeks daar wel nood aan. Het blijft toch een wat vreemde overstap, maar het houdt al meer steek als je de uitleg van Matt White hoort. In een gesprek met onafhankelijk wielerjournalist Daniel Benson legt de Australiër, die bij Movistar mee aan het hoofd komt van het koersdepartement, uit hoe hij de dingen ziet.

Movistar wil veranderingen doorvoeren

"Ze hebben gezegd dat ze veranderingen willen doorvoeren, maar dat ze hun DNA wel willen behouden. Ze zien me als een onderdeel daarvan." Hoewel het nog grotendeels een omgeving zal zijn met Spaanstalige renners, is het dus wel het opzet om de ploeg te internationaliseren. Een renner als Cian Uijtdebroeks zal zich zo ook al meer thuis voelen.

De aanstelling van White is ook al een voorbeeld van die internationalisering. "Ploegen moeten veranderen als je succesvol wil zijn en we zijn op de goede weg", maakt hij zich sterk. "Dit is een organisatie die er al langer is dan alle anderen. Je moet dus veel respect hebben voor wat ze bij Movistar gepresteerd hebben in de loop der jaren."

Transfer Uijtdebroeks past in nieuwe weg die ploeg inslaat

Desalniettemin wordt nu een nieuwe weg ingeslagen, met ook een Engelstalige in een belangrijke functie en een voor een Spaanse ploeg veelbelovende buitenlandse renner als Uijtdebroeks. Benieuwd of dit vonken geeft in 2026.