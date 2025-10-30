Koren op de molen van Deense Visma-kritiek: "Wij willen GC Wout, vergeet Jonas Vingegaard"

Koren op de molen van Deense Visma-kritiek: "Wij willen GC Wout, vergeet Jonas Vingegaard"
In Denemarken vinden ze dat Visma meer voor Vingegaard moet kiezen, maar sommigen zien in Wout van Aert net de enige kopman van de ploeg. Dat zorgt voor een leuke discussie.

Er komen steeds meer geluiden vanuit Denemarken die kritisch zijn voor Visma-Lease a Bike: de ploeg zou te weinig bezig zijn met Vingegaard aan een derde Tourwinst te helpen. Het komt ongeveer op hetzelfde neer als wat Trine Hansen, de vrouw en manager van Jonas Vingegaard, te vertellen had vlak voor het begin van de Tour van 2025.

Op social medianetwerk X is ondertussen een andere discussie losgebarsten. Het wieleraccount van Mihai Simion gaf de aanzet. Hij schreef het volgende boven de foto van Van Aert die Pogacar lost op Montmartre: "Wij willen GC Wout in de Tour van volgend jaar, vergeet Jonas Vingegaard!" Als ze zoiets horen, worden ze in Denemarken al helemaal gek.

Klassementsambities bij Van Aert niet realistisch meer

Het is ook niet realistisch meer gezien de evolutie van de carrière van Van Aert. In een eerdere fase van zijn carrière werd er wel eens geopperd of het geen idee was om een grote ronde als klassementsrenner af te werken. Van Aert heeft dat idee zelf altijd afgewezen en inmiddels is het momentum hiervoor voorbij. Al komt het blijkbaar af en toe nog naar voren in een discussie.

Uiteraard circuleren er ook andere meningen. "GC Wout in de Tour? Het is voorbij voor hem", valt er ook een kritische noot aan het adres van Van Aert te lezen. "Het gaat niet gebeuren", lacht ook een ander account ermee. "UAE wil dat ook wel", insinueert een zekere Dave dat de tegenstanders van Visma dit zouden verwelkomen.

Verwijzing naar sterke Tour van Van Aert in 2022

"Hij had kunnen winnen in 2022", schrijft een Van Aert-sympathisant. Drie à vier jaar later is dat zeker niet aan de orde. In principe is Van Aert er wel ieder jaar bij in de Tour, maar zelfs hier kan gezien het parcours van 2026 een vraagteken bij geplaatst worden. 

Wout Van Aert

