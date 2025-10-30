Nieuwe stap in de fusie met Lotto: Intermarché-Wanty neemt na tien jaar afscheid

De fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty sleept nog altijd aan. Intussen is wel duidelijk op welke fietsen de nieuwe ploeg zal rijden.

November staat voor de deur, maar hoe fusieploeg Lotto-Intermarché er exact zal uitzien is nog niet duidelijk. Vooral welke renners voor de nieuwe ploeg zullen rijden volgend jaar, is nog altijd onduidelijk.

Welk materiaal dat de fusieploeg zal gebruiken, wordt wel steeds meer duidelijk. Er zal met fietsen van Orbea gereden worden, waar Lotto nu mee rijdt. Intermarché-Wanty nam op zijn sociale media afscheid van hun fietsenmerk Cube.

"Elk mooi verhaal heeft een einde. We eren 10 jaar geschiedenismakende, recordbrekende en blijvende successen met CUBE Bikes", schrijft Intermarché-Wanty op zijn sociale media.

Intermarché-Wanty neemt afscheid van Cube

"Onze gezamenlijke reis begon in 2015 en sindsdien hebben we vele mijlpalen bereikt, zoals de WorldTour en de eerste plaats op de UCI World Ranking in februari 2023."

Samen vierden we meer dan 120 overwinningen, waaronder 9 in de grote rondes, schreven we geschiedenis in de Tour de France 2024, wonnen we de Groene Trui en wonnen we drie etappes.

We kijken met grote trots terug op wat we samen hebben bereikt. We zijn CUBE Bikes dankbaar voor hun vertrouwen, professionaliteit en technische expertise gedurende deze succesvolle samenwerking van tien jaar.