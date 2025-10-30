Nys start met ander gevoel aan seizoen, maar weet ook dat schijn kan bedriegen

In de Koppenbergcross staat Thibau Nys voor het eerst dit seizoen aan de start. Hij zal met een ander gevoel dan vorig jaar aan de start staan, maar houdt toch een slag om de arm.

Het is Thibau Nys meteen menens, hij wil zijn eerste cross van het seizoen meteen winnen. De Europese kampioen veldrijden staat te popelen om opnieuw aan de start van een cross te staan.

De signalen die Nys krijgt op training zijn dan ook goed. In tegenstelling tot vorig jaar heeft hij nu niet het gevoel dat hij op bepaalde vlakken nog moet verbeteren. Hij voorspelde toen dat het in Beringen niets zou zijn en dat was ook zo.

Nys werd toen twaalfde op bijna twee minuten van Van der Haar, een week later in Ruddervoorde zou hij pas dertiende worden. In zijn derde cross van het seizoen in Overijse was vorig seizoen wel prijs voor Nys.

Nys met vertrouwen aan de start in Koppenbergcross

"De bevestiging die ik vorig jaar niet had voor mijn eerste cross, heb ik nu wel", zegt Nys bij Het Nieuwsblad. Hij heeft al voldoende diepte kunnen brengen in zijn trainingen, hard kunnen afzien en ook zijn techniek zou er moeten zijn.

Al houdt Nys toch nog een slag om de arm. "Vorige winter kwam ik met hetzelfde gevoel van een stage in Spanje terug en bij mijn eerste optreden achttiende werd in Hulst."