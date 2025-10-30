Remco Evenepoel heeft trip naar Amerika gemaakt in zoektocht naar perfectie: "Zoals een Formule 1-piloot"

We wisten dat Remco Evenepoel na het einde van zijn seizoen in het buitenland verkeerde. Amerika mocht hem inmiddels ook verwelkomen voor tests in de windtunnel.

Na de teamdagen van Red Bull-BORA-hansgrohe in Duitsland heeft Evenepoel het vliegtuig genomen om vijf dagen door te brengen op het hoofdkwartier van fietsproducent Specialized in Morgan Hill, Californië. Dat meldt La Dernière Heure. In diezelfde Waalse krant komt Leo Menville van Specialized aan het woord over het bezoek van Evenepoel.

"Ik weet niet eens meer of dit al zijn vijfde of zesde bezoek was. Ik denk dat geen enkele andere renner ooit ons hoofdkantoor zo vaak heeft bezocht", lacht Menville. "Remco is een van onze ambassadeurs, maar onze relatie gaat veel verder dan dat. We zijn echt heel close", zegt Menville over de band tussen het Amerikaanse bedrijf en Evenepoel.

Evenepoel brengt veel tijd door in de windtunnel

"Op maandag en dinsdag heeft hij vijftien uur in onze windtunnel doorgebracht om zijn positie op de tijdritfiets te testen. Hij was al om 7 uur ‘s ochtends bij de windturbines en verliet de ruimte rond 18 uur", getuigt Menville over de lange dagen van Evenepoel in de windtunnel. Hij heeft duidelijk weer veel indruk gemaakt met zijn oog voor detail.

Het is imponerend dat hij er zo veel energie wil blijven insteken, aangezien Evenepoel al veruit de beste tijdrijder ter wereld is. Op het WK en EK tijdrijden was hij telkens duidelijk de beste. Desondanks denkt Remco Evenepoel er niet aan om op zijn lauweren te rusten. "Hij is zo perfectionistisch als een Formule 1-piloot", aldus Menville.





Evenepoel heeft ook op de piste gereden

Die laatste geeft nog een voorbeeld van de toewijding van Evenepoel. "Voordat hij woensdagavond weer het vliegtuig nam, wilde Remco nog zijn positie testen op een piste." Ook de pistier in Evenepoel is dus even naar boven gekomen.