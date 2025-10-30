Tourwinnaar "maakt zich boos" over dominantie van Tadej Pogacar

Tadej Pogacar degradeert de tegenstand in bijna elke koers waar hij aan de start staat. Voor andere renners in het peloton is het vaak frustrerend om tegen de Sloveen te koersen.

Voor Egan Bernal was 2025 een goed jaar. De Colombiaan won de twee nationale titels in zijn land, werd zevende in de Giro en won een etappe in de Vuelta. In het najaar verzamelde hij ook nog enkele top tien plaatsen in Italiaanse klassiekers.

"Ik begon me weer mezelf te voelen dit jaar", zegt Bernal bij WIN Sports. "Ik voelde me sterker. Na de zevende plaats in de Giro ging ik voor het podium naar de Vuelta, maar dat zat er niet in. Ik geloof er desondanks in dat ik op een dag kan winnen."

Bernal vloekt op sterke Pogacar

Al zal Bernal dan wel moeten hopen dat Tadej Pogacar niet aan de start staat. In de Giro dell'Emila en de Ronde van Lombardije zette Pogacar de koers naar zijn hand, Bernal eindigde twee keer in de top tien.

"Hij rijdt op een ander niveau. Als je tegen hem koerst, laat hij je vaak voelen alsof je slecht bent", zegt Bernal. "Dat maakt me boos. Je geeft alles en dan rijdt er één man weg, alsof er nog niet gekoerst is", zegt de Tourwinnaar van 2019.

Toch vindt Bernal het niet allemaal negatief. "Het is cool om tegen hem te koersen, omdat hij iedereen vooruit pusht om nog beter te worden. Het is cool dat we het Pogacar-tijdperk van dichtbij zien."