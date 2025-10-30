Twijfels over Tour-deelname Van der Poel en concrete verwachtingen voor Van Aert: "Dan krijg je pure chaos"

Met elk een ritzege waren Mathieu van der Poel en Wout van Aert in de Tour van dit jaar toch belangrijke factoren. Het is zeer de vraag of dat volgend jaar ook het geval zal zijn.

In de podcast van Lanterne Rouge bespreken Patrick Broe en Benji Naesen alle ritten uit het Tour-parcours van 2026. Ze staan onder andere stil bij de negende rit van Malemort naar Ussel. "Dit is een heuvelachtige rit in het Centraal-Massief. Een heel sterke ploeg zou kunnen controleren voor een sprint", denkt Broe. "Voor Mads Pedersen, Bini (Girmay, red.), De Lie, Van Aert of Matthew Brennan."

Broe denkt echter dat een Healy andere plannen zal hebben. Benji Naesen schuift een Belg naar voren. "Dit is het soort rit waarin ik verwacht dat Wout van Aert mee in de ontsnapping gaat." Broe oppert dat dit ook een rit is die cruciaal wordt voor het gevecht om de groene trui en dat de organisatie niet wil dat Pogacar het groen wint. 

Van der Poel weigerde voor groen te gaan in 2025

"Van der Poel weigert dan nog mee te doen voor de groene trui", lacht Broe. Naesen lanceert meteen een revolutionair idee. "Plan 20 tussensprints in een rit. Stel je voor dat er om de vijftien kilometer een tussensprint is in een sprintersrit, zodat de sprinters moeten beslissen hoeveel energie ze steken in de tussensprint, om nog energie te kunnen overhouden aan de aankomst. Gewoon dit doen in één rit. Dan krijg je pure chaos."

Volgens de analisten is Van Aert een kanshebber in rit 9, maar dan zou ook Van der Poel dat zijn. Alleen: rijdt die wel de Tour? Broe vreest dat Van der Poel ervoor past. "Ik houd er rekening mee dat hij niet start omdat er niet genoeg voor hem in zit. Ik zie er niet veel voor hem in zitten. Na de ploegentijdrit kan hij toch niet het geel pakken op de tweede dag."

Benji Naesen hoopt op aanwezigheid Van der Poel

Naesen hoopt dat de Nederlander wel meedoet wegens zijn rol in de sprintersritten. "Zonder Van der Poel wordt de lead-out voor Jasper Philipsen wel minder goed. Alleen voor die lead-outs is Van der Poel al van zo'n grote waarde voor de ploeg." 

