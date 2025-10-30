Wout als vergeten detail: Del Toro streng voor UAE-ploegleiding die hem niet meteen vertelde over Van Aert

Wout als vergeten detail: Del Toro streng voor UAE-ploegleiding die hem niet meteen vertelde over Van Aert
Wout van Aert, Isaac del Toro en Simon Yates: voor hen alle drie werd het een memorabele dag tijdens de laatste bergrit van de Giro eerder dit jaar. Del Toro speelde de eindzege kwijt aan Yates, grotendeels door Van Aert.

Na de Giro haalden ze bij UAE Team Emirates–XRG de schouders op over die onwaarschijnlijke wending, maar nu komt Del Toro bij GCN en Español toch terug op de fouten die op deze dag gemaakt zijn. Del Toro denkt dat hij door gebrek aan ervaring Simon Yates liet wegrijden en de Britse kopman van Visma-Lease a Bike dus onderschatte.

Toch wijst Del Toro ook de ploegleiding met de vinger. "Toen ze mij via de radio vertelden dat naast Yates ook Van Aert vooraan reed, had Simon al 55 seconden. Dat was een schok voor mij." Zijn boodschap aan de ploeg was de volgende: "Je had me moeten vertellen over Van Aert toen hij 10 seconden had, dan zou ik gezegd hebben: laten we aanvallen".

UAE wilde Del Toro niet over de limiet laten gaan

Del Toro probeert ook na te denken over de redenering die op dat moment in de ploegwagen gevolgd werd. "Ik denk dat ze vanuit de auto niet wilden dat ik over de limiet zou gaan en nog terug zou vallen naar een vijfde of zesde plaats in het klassement. Nu verloren we slechts één positie, maar het waren de kleine foutjes die ons duur kwamen te staan."

Del Toro bleef inderdaad in het wiel bij Carapaz en stelde zo zijn tweede plaats in de eindstand veilig. Achteraf bekeken had de Mexicaan die dag altijd de Giro moeten winnen. "Ik maakte een tactische fout, waarbij ik details vergat, bijvoorbeeld Van Aert." Met de hulp van Van Aert kon Yates zelfs nog een ruime voorsprong uitbouwen.

Dag om nooit te vergeten voor Visma-Lease a Bike

Dankzij deze geslaagde coup van Visma-Lease a Bike won Yates de Giro met een bonus van bijna vier minuten op Del Toro. Carapaz moest genoegen nemen met een derde stek op 4'43" van Yates. Het is een dag die ze bij Visma niet snel zullen vergeten.

