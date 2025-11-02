🎥 "Remco-achtige" Thibau Nys boos op zijn materiaal, "verantwoordelijke" Sven Nys komt met uitleg

Na zijn overwinning op de Koppenberg had Thibau Nys zijn dagje niet in Lokeren. Nys kreeg te maken met mechanische pech en maakte zich enkele keren kwaad.

De ene dag is de andere niet voor Thibau Nys. Op de Koppenberg was de Europese kampioen duidelijk de beste, maar een dag later in Lokeren was dat helemaal niet het geval. Nys vloekte enkele keren op zijn materiaal.

Nys moest enkele keren wisselen van fiets en stopte zelfs om zijn stuur recht te zetten. "Het is een beetje Remco-achtig", zei commentator Paul Herygers bij VRT1. "Mijn gidon staat een beetje scheef, daar rijd ik niet mee verder en dan stop ik."

Ook bij de ploeg van Nys wisten ze niet wat ze zagen. "Of ik hem al zo gezien heb? Ik ben het niet gewoon van hem. Het is wat frustratie. Deze zaken zullen we achteraf goed analyseren", zei ploegleider Eric Braes.

Sven Nys komt met uitleg over boze Thibau Nys

"Zijn shifters waren gezakt. Ik heb eraan gewerkt, dus ik ben de verantwoordelijke om het op zijn plaats te houden", bekende Sven Nys schuld. "We hadden het wat afgescheurd om het glibberige er van af te krijgen, maar het was blijkbaar niet genoeg."





"De volgende fase zal zijn om er wat schuurpapier achter te stoppen. Er wordt heel veel druk gezet op het stuur. We hadden het getest op training, maar blijkbaar is het nog niet opgelost. Het is mijn verantwoordelijkheid helaas."