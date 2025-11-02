🎥 Unieke blik achter de schermen: vriendin Anna toont wat ze allemaal doet voor Thibau Nys

Thibau Nys won op de Koppenberg zijn eerste cross van het seizoen. Ook zijn vriendin Anna Eikendal stak haar handen uit de mouwen.

Het veldritseizoen van Thibau Nys begon met de Koppenbergcross en hij gaf meteen zijn visitekaartje af. Nys domineerde en won overtuigend, wat hem meteen tot topfavoriet maakt voor het EK in Middelkerke.

Tussen 15u en 16u werkte Nys zijn cross af, maar eigenlijk stond zijn hele dag in het teken de wedstrijd. En dat geldt ook voor zijn vriendin Anna Eikendal, die zorgt dat Nys zich enkel zorgen moest maken over zijn wedstrijd.

Vriendin Anna legt Nys in de watten

Op haar sociale media gaf Eikendal een blik achter de schermen van haar dag op de Koppenbergcross. "Veel mensen vragen zich af wat ik doe in mijn vrije weekends, awel ik zal het laten zien", zegt de Nederlandse.

"Ik laat jullie zien wat er gebeurt in de mobilhome, langs de zijlijn en na de cross." Eikendal laat zien dat ze eten klaarmaakt voor Nys voor de cross, de verschillen doorgeeft tijdens de cross en ook zijn vuile kleren was nadien.





Zondag in Lokeren kan Nys niet rekenen op de steun van zijn vriendin. Volgende week op het Europees kampioenschap in Middelkerke zal ze wel opnieuw van de partij zijn.