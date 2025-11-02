Opnieuw slecht nieuws over Eli Iserbyt: "Moeten ons geen illusies maken"

Eli Iserbyt zal op 11 november dan toch niet zijn comeback maken in Niel. Volgens ploegmanager Jurgen Mettepenningen zou Iserbyt opnieuw in zijn blessure hervallen zijn.

Al weken wordt er uitgekeken naar 11 november, de dag waarop Eli Iserbyt eindelijk aan zijn seizoen zou beginnen na een lange revalidatie. Iserbyt moest al enkele keren onder het mes voor problemen aan zijn liesslagader.

Nu zouden er opnieuw problemen zijn opgedoken. Ploegmanager Jurgen Mettepenningen vertelde bij Sporza dat er eind volgende week opnieuw testen gepland staan in het UZ van Gent voor een tweede opinie.

Lijdensweg van Iserbyt nog niet voorbij

"De pijn bij Eli is opnieuw opgedoken in zijn linkerbeen. De doorbloeding is niet optimaal en er zou opnieuw een vernauwing van de liesslagader zijn", stelt Mettepenningen. De lijdensweg van Iserbyt lijkt dus nog niet ten einde.

"Niel komt alleszins te vroeg en naar mijn gevoel moeten we de komende weken zelfs niet denken aan een comeback. We moeten ons geen illusies maken." Mettepenningen vreest zelfs dat Iserbyt het hele seizoen zal missen.

"Dit is enorm lastig voor Eli", onthulde Mettepenningen nog. "Hij heeft het mentaal zeer zwaar. Crossen is zijn job, zijn hobby, zijn leven. Hij is een sportman in hart en nieren. Hij is een groot talent en kan dat niet tonen. Dat is mentaal niet simpel."