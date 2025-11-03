📷 Kan hij zo Pogacar kloppen in de Ronde? Van der Poel test nieuw geheim wapen uit

Mathieu van der Poel is in Spanje een basis aan het leggen voor het komende seizoen op de weg. De Nederlander doet dat op een nieuwe fiets, die hem nog beter moet maken.

Met zeges in Le Samyn, Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic, Parijs-Roubaix, een etappezege in de Tour en in de Renewi Tour mocht Mathieu van der Poel dit jaar zes keer zegevieren op de weg.

Een vierde zege in de Ronde van Vlaanderen zat er voor Van der Poel niet in, hij moest net als in 2023 het hoofd buigen voor Tadej Pogacar. Volgend jaar krijgt Van der Poel een nieuwe kans om alleen recordhouder worden.

Nieuwe fiets voor Van der Poel?

De Nederlander zal daarvoor wellicht gebruik kunnen maken van een nieuw model van Canyon. Op foto's is te zien dat Van der Poel gebruikmaakt van een fiets waarbij het stuur bovenaan naar voren loopt.

Ook de achterkant van de fiets van Van der Poel lijkt anders te zijn dan het model van zijn trainingspartner Freddy Ovett, die ook met Canyon rijdt. De achterband bij Van der Poel lijkt meer plaats te hebben.

Wellicht test Van der Poel het prototype nu uit en zal hij er dan volgend jaar mee rijden. Het zijn kleine details, maar het kan genoeg zijn om Tadej Pogacar opnieuw te kloppen in enkele klassiekers.