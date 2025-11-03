📷 Met speciale vermelding van Van Aert: Visma-Lease a Bike neemt afscheid van Belg

Tosh Van der Sande reed de voorbije vier jaar bij Visma-Lease a Bike. De Nederlandse ploeg heeft de afscheidnemende Belg bedankt voor de afgelopen periode.

Twee weken geleden kondigde Tosh Van der Sande (34) aan dat hij zijn fiets aan de haak hangt. "Maar mijn lichaam heeft me duidelijk gemaakt dat het tijd is om te stoppen", zei Van der Sande toen over zijn afscheid.

"Toch kan ik alleen maar met immense trots terugkijken op veertien onvergetelijke jaren waarin ik op het hoogste niveau heb gestreden." De voorbije vier jaar reed Van der Sande bij Visma-Lease a Bike.

Visma-Lease a Bike neemt afscheid van Van der Sande

De Nederlandse ploeg zette Van der Sande nog eens in de bloemetjes. "Bedankt, Tosh. Om altijd een trouwe teamgenoot te zijn die Olav (Kooij, nvdr.) hielp met zijn doorbraak, en Wout (van Aert, nvdr.) in de lenteklassiekers in je thuisland."

"Om altijd met een glimlach op je gezicht naar een koers te komen. En om altijd je ervaring door te geven aan de jongere jongens. Nu is het tijd om te genieten van je pensioen!", besluit Visma-Lease a Bike nog.

Van der Sande stond 193 keer aan de start voor Visma-Lease a Bike en reed daarin zo'n 31.000 kilometer. Voor de Nederlandse ploeg reed Van der Sande drie keer Milaan-Sanremo, drie keer Luik-Bastenaken-Luik en twee keer de Ronde van Vlaanderen.