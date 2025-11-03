"Angstaanjagend": Tiesj Benoot stelt opmerkelijke trend vast jonge renners

Tiesj Benoot (31) begint volgend jaar aan zijn twaalfde jaar als profrenner. Ook na zijn dertigste heeft hij nog altijd bijzonder veel motivatie. En dat ziet hij minder gebeuren bij de jongere generatie.

In 2015, het jaar waarin hij 21 werd, maakte Tiesj Benoot de overstap naar de profs. Nu zou dat al laat zijn. "Het is een trend in het wielrennen dat het nu heel vroeg een stuk serieuzer wordt", zegt Benoot bij Thomas Guenter Podcast.

Volgens Benoot is dat enerzijds door de professionalisering van het wielrennen, met behulp van data kan alles gemeten en geweten worden. Anderzijds ziet Benoot ook de sociale media een rol spelen.

"Jonge renners kunnen zien wat een profwielrenner allemaal doet, bijvoorbeeld foto's van het afwegen van eten. En ik denk niet dat dat een goede trend is." Benoot verwacht dan ook dat carrières in de toekomst vroeger zullen stoppen, omdat het al zo vroeg zo serieus wordt.

Benoot ziet talenten vroeg afhaken

Zo kon Benoot op zijn 18de nog uitgaan in de Overpoort met zijn vrienden, nu is dat niet meer het geval. "Het is een beetje angstaanjagend om te zien hoe klein de sociale kring is van jonge renners."

"Alles wordt op die sport gezet. En vaak zijn het ook ouders die hun eigen droom via hun kind willen verwezenlijken. Je ziet talenten van 21 of 22 jaar die stoppen. Zij zijn vaak begonnen met fietsen als hobby, maar zijn door al die kleine details het plezier volledig verliezen en krijgen daardoor mentale problemen."