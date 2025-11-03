Bart Wellens vreest voor sukkelende Eli Iserbyt: "Hoop dat echt"

Eli Iserbyt sukkelt opnieuw met zijn blessure en moet zijn rentree in het veld uitstellen. Vooral mentaal zal het voor hem geen gemakkelijke periode zijn.

Ondanks vier operaties, één in februari en drie in juni, is Eli Iserbyt nog eens hervallen in zijn oude blessure. Hij zou opnieuw last hebben van pijn en krachtverlies in zijn linkerbeen en moet zijn rentree uitstellen.

Vooral mentaal is het een enorme dreun voor Iserbyt, die dus al maanden revalidatie achter de rug heeft. Ploegmanager Jurgen Mettepenningen vraagt zich dan ook af of Iserbyt het fysiek en vooral mentaal allemaal nog zal kunnen dragen.

Er zullen nu veel vragen door het hoofd van Iserbyt spoken. Gaat hij dit seizoen nog in actie kunnen komen? Gaat hij zelfs ooit nog crossen? En als dat kan, zal hij dan nog zijn oude niveau halen?

Wellens geeft Iserbyt raad over donkere periode

"Ik hoop dat hij de juiste mensen rondom zich heeft om erover te babbelen", zegt Bart Wellens bij Het Nieuwsblad. "Ikzelf heb me in een mindere periode ooit afgesloten voor alles en iedereen en dat heeft me enorm depri gemaakt."





Pas toen Wellens bereid was om met anderen over zijn problemen te praten, begon hij zich beter te voelen. Hij hoopt dan ook dat er mensen klaar staan voor Iserbyt om hem door deze zwarte periode te helpen.