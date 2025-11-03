Belgisch kampioen gravel droomt van Europese titel in het veld en ziet één groot voordeel

Met een derde plaats in Lokeren stond Niels Vandeputte voor de derde keer dit seizoen op het podium. De Belgische kampioen gravel droomt ook van de Europese titel in het veld.

In Luxemburg opende Niels Vandeputte zijn seizoen met een overwinning, in België raakte hij nog niet verder dan een derde plaats. Dat was al zo in Essen en Ruddervoorde, in Lokeren eindigde hij alweer derde.

De Belgische kampioen gravel is door het zandparcours van het EK in Middelkerke wel een van de outsiders voor de Europese titel. Vandeputte zelf kijkt ook uit naar de strijd om de Europese sterrentrui zondag.

Vandeputte ziet kansen op EK veldrijden

"Ik denk dat we een mooi parcours krijgen. Iedereen start daar vanaf nul, zoals dat altijd is op een kampioenschap. Wie er aan de start staat, kan ook winnen", zei Vandeputte na zijn derde plaats in Lokeren.

Nieuwenhuis en Vanthourenhout waren in Lokeren buiten schot voor Vandeputte, doordat hij te veel foutjes maakte, maar hij won in de slotronde wel de strijd om de derde plaats van Verstrynge, Michel en Aerts.

Vorig jaar greep Vandeputte op het EK in Spanje net naast een medaille. In 2021 pakte Vandeputte zilver bij de beloften op het EK op één seconde van Ryan Kamp, in de sprint klopte Vandeputte toen Nys voor plek twee.