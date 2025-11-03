Het gaat niet goed met Pauline Ferrand-Prévot: "Voel me zwak en ziek"

Tourwinnares Pauline Ferrand-Prévot moest enkele weken geleden onder het mes aan haar enkel. De Française is echter nog altijd aan het herstellen.

"Het is inmiddels drie weken na de operatie en het is nog altijd voor honderd procent off-season", schrijft Pauline Ferrand-Prévot op haar sociale media. "Maar ik ben nu wel met volle teugen aan het genieten ben van elk moment."

"Ik heb het geluk gehad om mooie plekken te bezoeken, maar ik heb nog altijd moeite met mijn enkel die nog niet helemaal hersteld is. Ik word er erg moe van en er zijn dagen dat ik me zwak en ziek voel."

Ferrand-Prévot kan voorbereiding op nieuwe seizoen nog niet starten

"Volgens de chirurg moet ik nog drie weken geduld hebben voor alles genezen is. Gelukkig gaat het mentaal goed met me en is het super tof om tijd door te brengen met Dylan (Van Baarle, nvdr.), zijn familie en binnenkort ook mijn familie."

"Het herstel gaat pijn doen, maar dat hoort erbij. Tot over drie weken, iedereen!", sluit Ferrand-Prévot haar bericht af. De Française ligt dus nog even in de lappenmand en kan nog niet beginnen aan haar voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Dit jaar focuste Ferrand-Prévot voor het eerst in jaren opnieuw op de weg. Ze won bij haar eerste deelname Parijs-Roubaix en won ook twee etappes en het eindklassement in de Tour de France Femmes.