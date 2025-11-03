"Je voelt dat hier echt": aanwinst van Soudal Quick-Step erg onder de indruk

Alberto Dainese rijdt vanaf volgend seizoen voor Soudal Quick-Step. De Italiaanse sprinter kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur bij The Wolfpack.

Alberto Dainese heeft al een eerste kennismaking met Soudal Quick-Step achter de rug. "Het begon allemaal met een driedaagse bijeenkomst op het hoofdkantoor van Soudal in Turnhout", zegt Dainese bij Bici.pro.

"Ik heb de hele ploeg al ontmoet: de trainers, de diëtisten, artsen, mecaniciens. De eerste dag stond vooral in het teken van metingen en het afstellen van de fiets, daarna deden we fysieke tests en krachtmetingen."

Dainse onder de indruk van Soudal Quick-Step

"Alles verliep heel professioneel, nauwkeuriger dan ik had verwacht", stelt Dainese. De Italiaan kreeg onder meer ook een rondleiding in onderzoeks- en ontwikkelingscentrum van sponsor Soudal.

Dainse was vooral onder de indruk van zijn hoe alles er aan toe gaat bij Sodual Quick-Step. "De mentaliteit hier maakt het verschil. Je voelt overal de honger om te winnen. Voor een sprinter zoals ik is het alsof je bij Real Madrid komt."

"Je verwacht elke wedstrijd te winnen. Ze koersen om te winnen, en die energie stroomt door de hele ploeg en de staf", besluit de Italiaan die een contract voor twee jaar tekende bij Soudal Quick-Step.