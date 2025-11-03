"Mogelijke reden waarom het zo lang aansleept": sportarts werpt ander licht op blessure Iserbyt

Eli Iserbyt is opnieuw hervallen in de blessure waar hij nu al jaren last van heeft. Dat er nog andere blessures zijn, die dezelfde symptomen hebben, kan een oorzaak zijn dat het zo lang duurt voor het opgelost raakt.

Na een eerste operatie in februari en daarna nog drie in juni heeft Iserbyt opnieuw last van zijn blessure. Deze week staan er opnieuw onderzoeken gepland in het UZ van Gent om uitsluitsel te geven.

De klachten die Iserbyt nu al een aantal jaren heeft, pijn en krachtverlies in zijn been, kunnen volgens sportarts Tom Teulingkx echter meerdere oorzaken hebben. Hij ziet drie mogelijke blessures waar Iserbyt last van heeft.

Meerdere oorzaken met dezelfde klachten

Ten eerste een hernia in de rug, waarbij een uitstulping van één van de tussenwervelschijven in de rug voor druk op de zenuw zorgt. Dat kan voor uitstralende pijn in het been zorgen. Iserbyt kan ook last hebben van een vernauwde liesslagader of een probleem met de piriformisspier.

Bij een vernauwde liesslagader ontstaat er een knikje in de slagader, die de bloedtoevoer verminderd en zorgt voor krachtverlies. De piriformisspier ligt diep in de bil en daaronder ligt een belangrijke zenuw, bij ontsteking van de piriformisspier zorgt dat voor zenuwpijn en krachtverlies.





Is juiste diagnose gesteld bij Iserbyt?

"Het feit dat de klachten bij al die aandoeningen zo gelijkaardig zijn, maakt het voor artsen vaak heel moeilijk om de juiste diagnose te stellen", zegt Teulingkx bij HLN. "Volgens mij is dat wel één van de mogelijke redenen waarom zijn probleem al zo lang aansleept."