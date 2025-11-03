Nieuwenhuis profiteert twee keer van offday Nys: "Dacht dat het voorbij was"

In Lokeren heeft Joris Nieuwenhuis zijn tweede overwinning van het seizoen geboekt. De Nederlander neemt in de X2O Trofee ook de leidersplaats over van Thibau Nys.

Op de Koppenberg had Joris Nieuwenhuis zijn dagje niet, de Nederlander moest tevreden zijn met een achtste plaats op meer dan tweeënhalve minuut van Thibau Nys. Zondag in Lokeren sloeg de Nederlander wel toe.

Even leek Michael Vanthourenhout hem het vuur aan de schenen te kunnen leggen, maar hij kon het tempo van Nieuwenhuis niet volgen. De Nederlander won met 48 seconden voorsprong op Vanthourenhout.

Nieuwenhuis nieuwe leider in X2O Trofee

"In de laatste rondes begon ik wat na te denken en maakte ik wat fouten, maar ervoor zat ik erg lekker in de wedstrijd. Het rondje lag me goed, ik probeerde vooral een hoog tempo te rijden en geen fouten te maken. Toen andere jongens dat deden, sloeg ik een gaatje."

"Of ik sta waar ik wil staan? Ja, toch wel. Ik heb een hele lekkere zomer gehad, waardoor ik met een goede basis aan het seizoen begonnen ben", ging Nieuwenhuis verder. De Nederlander is dus ook de nieuwe leider in de X2O Trofee, die hij overneemt van Nys.





"Ik wil dit seizoen graag een klassement winnen. Gisteren dacht ik dat het al voorbij zou zijn, maar blijkbaar ben ik toch beter dan ik dacht." Mason en Aerts zijn de eerste achtervolgers van Nieuwenhuis op 40 en 41 seconden.