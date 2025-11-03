Opgave in de Koppenbergcross: Vanthourenhout legt uit wat er aan de hand was

Het was een weekend met twee gezichten voor Michael Vanthourenhout. Hij gaf op in de Koppenbergcross, maar zondag in Lokeren werd hij tweede.

Na twee zeges op rij in de Superprestige ging Michael Vanthourenhout zaterdag slecht van start in de X2O Trofee. Op de Koppenberg gaf hij al voor half koers op, maar zondag in Lokeren maakte hij dat dus goed met een tweede plaats.

"Meer dan een tweede plaats zat er zeker niet in", gaf Vanthourenhout toe. Na een fietswissel moest hij even achtervolgen op Nieuwenhuis en om die kloof te dichten ging hij even over zijn limiet.

"Ik maakte daarop een foutje bergop en stond ineens geparkeerd. Dan was het helemaal over en brak het bij mij. We hebben een tijdlang een mooi duel uitgevochten, maar Nieuwenhuis was wel de betere", stelde Vanthourenhout nog.

Opgave Vanthourenhout in Koppenbergcross

Wat was er aan de hand in de Koppenbergcross? "Het liep niet echt. In zo’n mooie wedstrijd ging ik helemaal de mist in en kneep daarom ook de remmen dicht. Het had geen zin meer om verder te doen."





"Ik was geënerveerd omdat het niet lukte in zo'n mooie wedstrijd, maar nu heb ik het goede gevoel weer te pakken. Mijn mindere prestatie op de Koppenberg ben ik niet vergeten, maar ik trek me wel op aan deze mooie tweede plaats in Lokeren."