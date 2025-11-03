Topfavoriet op het EK? Paul Herygers geeft zijn ongezouten mening over Thibau Nys

Thibau Nys kende een wisselvallig eerste weekend van zijn seizoen. Toch blijft hij voor Paul Herygers de topfavoriet voor het Europees kampioenschap.

Winst in de Koppenbergcross en behalve Cameron Mason iedereen naar huis gereden op zaterdag. En een 15de plaats in Lokeren na veel materiaalpech op zondag. Het was een bewogen weekend voor Thibau Nys.

Nys blijft favoriet voor EK voor Herygers

Is hij dan wel de uitgesproken favoriet voor het Europees kampioenschap van zondag in Middelkerke? "In mijn ogen wel, zeker na wat hij op de Koppenberg heeft laten zien", zegt Paul Herygers bij Sporza.

Maar ook in Lokeren vond Herygers dat Nys zich goed terug in de wedstrijd knokte na een slechte start. Tot het noodlot toesloeg en Nys drie keer na elkaar moest wisselen van fiets. Daarna was zijn wedstrijd over.

Nys verteerde Koppenbergcross goed

Dat Herygers Nys toch de topfavoriet vindt voor het Europees kampioenschap, heeft een duidelijke reden. "Hij was wel hersteld van de Koppenberg." Wat zeker niet gemakkelijk is na zijn eerste wedstrijd van het seizoen.





Voor Nys wordt het dan wel zaak om goed door het zand te rijden, wat op dit moment een van zijn enige zwakke punten is. Hij zal deze week dan ook een hele week trainen in het zand om zijn Europese titel te verlengen.