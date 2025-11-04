🎥 Na gebroken ruggenwervel: Lotte Kopecky maakt binnenkort rentree in België

🎥 Na gebroken ruggenwervel: Lotte Kopecky maakt binnenkort rentree in België
Foto: © photonews

De Zesdaagse van Gent (18 tot 23 november) komt er opnieuw aan. En ook Lotte Kopecky zal er na blessureleed weer bij zijn.

Binnen twee weken barst het wielerfeest opnieuw los in 't Kuipke in Gent met de 84e editie van de Zesdaagse Vlaanderen-Gent. En net als de voorbije jaren krijgen ook de vrouwen opnieuw hun wedstrijd. 

Ook publiekslieveling Lotte Kopecky zal opnieuw van de partij zijn, kondigt de organisatie aan. Kopecky brak begin september nog een ruggenwervel en moest toen een punt zetten achter haar seizoen. Ze miste zo het WK en EK op de weg. 

Wint Kopecky opnieuw Zesdaagse van Gent?

Het WK baanwielrennen in Chili liet Kopecky onlangs ook aan zich voorbij gaan, maar ze is wel voldoende hersteld om tijdens de Zesdaagse van Gent op vrijdag en zaterdag twee dagen te koersen. 

De vrouwen rijden zowel vrijdag- als zaterdagavond een afvalling en een puntenkoers. Naast Kopecky staan onder meer ook Shari Bossuyt, Katrijn De Clercq, Luca Vierstraete en Marith Vanhove aan de start in Gent. 

De voorbije drie jaar won Kopecky telkens de vrouwencompetitie van de Zesdaagse van Gent, kan ze dit jaar haar ongeslagen reeks verder zetten? 

