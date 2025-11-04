"Dan krijgen we een duel": Herygers ziet kansen voor Van Aert tegen Van der Poel

Het duurt nog even voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel opnieuw het veld induiken. Slaagt Van Aert er dit seizoen in om de wereldkampioen nog eens te kloppen?

Als Wout van Aert en Mathieu van der Poel de voorbije seizoenen samen aan de start stonden in een cross, was de Nederlander bijna altijd de beste. In januari 2024 klopte Van Aert voor het laatst Van der Poel, toen hij in Benidorm tegen een paal reed in de slotronde.

De laatste keer dat Van Aert er echt in slaagde om Van der Poel te kloppen in een duel, is al van januari 2023 geleden. In Zonhoven en Koksijde smeerde Van Aert de Nederlander twee keer meer dan een minuut aan.

Kan Van Aert dit seizoen Van der Poel kloppen?

Slaagt Van Aert daar dit seizoen nog eens in? "Het zal wel afhankelijk zijn van het weer", zegt Paul Herygers bij Live Slow Ride Fast Podcast. "Dan denk ik altijd terug aan Dendermonde, daar is Van der Poel ooit afgegaan."

In december 2020 won Van Aert in Dendermonde met bijna drie minuten voorsprong op Van der Poel. "Als er een halve cross moet gelopen worden, dan denk ik dat we een duel kunnen zien", stelt Herygers.

"Maar anders zal het toch moeilijk worden om Van der Poel te kloppen." Van zijn laatste 25 crossen verloor Van der Poel er ook maar één... in Benidorm in januari in 2024.