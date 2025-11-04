Duidelijk signaal? Koppenbergcross lokt veelvoud meer kijkers dan cross achter betaalmuur

Afgelopen weekend waren de Koppenbergcross en de cross in Lokeren te zien bij Sporza. En dat zorgde opnieuw voor zo'n een half miljoen kijkers.

Er verdwijnen dit jaar maar liefst twaalf crossen achter een betaalmuur, zes manches in de Wereldbeker en zes van de Superprestige. De X2O Badkamers Trofee is wel volledig bij Sporza te volgen.

En dat lokte afgelopen weekend opnieuw heel wat kijkers. Uit cijfers die het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) publiceerde, maakt duidelijk dat zowel de Koppenbergcross als de cross in Lokeren zo'n half miljoen kijkers had.

Koppenbergcross en Lokeren halen pak meer kijkers dan Overijse

De Koppenbergcross lokte bij de vrouwen zo'n 513.702‏ kijkers, de mannen dan weer 548.027 kijkers. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Zondag in Lokeren, op zondagnamiddag, lagen de cijfers wel wat lager.

Naar de Rapencross in Lokeren keken zo'n 461.417‏ mensen naar de vrouwencross (13u45 tot 14u30), verrassend genoeg haakten zo'n 20.000 mensen af voor de cross bij de mannen (15u tot 16u), met een totaal van 443.154 kijkers.

Dat is wel nog altijd een pak meer dan de Superprestige in Overijse, die enkel bij Telenet en Proximus te zien was. Van die cross was geen spoor in de top 20, waardoor minder dan 135.000 mensen live keken.