Ex-ploeg trapt na richting sprinter Dylan Groenewegen: "Zinloos"

Na vier jaar is het avontuur van Dylan Groenewegen bij het Australische Jayco-AlUla afgelopen. En dat bespaart de ploeg heel wat geld.

Met slechts drie zeges had Dylan Groenewegen niet zijn beste seizoen. De Nederlander won een etappe in de Ronde van Hongarije en twee etappes in de Ronde van Slovenië. In de Tour kwam Groenewegen niet dichter dan een dertiende plaats.

Na vier jaar wilde Jayco-AlUla zijn contract niet meer verlengen en Groenewegen rijdt de komende twee jaar voor Unibet Rose Rockets, de ambitieuze ploeg van YouTuber en ex-renner Bas Tietema.

Jayco-AlUla vindt Groenewegen zinloze investering

Jayco-AlUla wilde niet meer investeren in Groenewegen. "Het was zinloos om 1 tot 1,5 miljoen euro te investeren in sprinters die ons geen garantie boden in punten", zegt algemeen manager Brent Copeland bij Daniel Benson.

Groenewegen leverde de Australische ploeg dit jaar slechts 698 UCI-punten op, vorig jaar was dat nog 1466.71 punten. Jayco-AlUla vond dus dat Groenewegen te weinig presteerde voor de UCI-punten die hij binnenbracht en wat hij verdiende.

"We hebben gekozen om niet te investeren in sprinters volgend jaar en dat scheelt zo'n 2 to 3 miljoen euro. We kiezen voor renners die ons punten opleveren in koersen die wij als doel stellen. Die investering gaat het waard zijn", stelt Copeland nog.