"Ik vind het een wijs besluit": Bart Wellens onder de indruk van crosser

Zaterdag werken de vrouwen al hun EK veldrijden af. Door de vraagtekens bij Fem van Empel is Lucinda Brand topfavoriete om nog eens het goud te pakken.

De strijd bij de mannen op het Europees kampioenschap lijkt wel spannender te worden dan die bij de vrouwen. Fem van Empel moest al na vijf minuten opgeven in de Koppenbergcross en kwam niet aan de start in Lokeren.

De Europese kampioene van de voorbije drie jaar zal dus met vraagtekens aan de start staan. Bij Lucinda Brand zal dat zeker niet het geval zijn. De Nederlandse won twee keer afgelopen weekend en scoorde vier op vijf dit seizoen.

"Lucinda Brand, die verslijt gewoon niet", zegt Bart Wellens bij Het Nieuwsblad over de 36-jarige Nederlandse. In Lokeren maakte Brand met één versnelling het verschil en zag de concurrentie haar niet meer terug.

Brand gaat minder crossen dit seizoen

"Dan zie je pas hoe sterk Lucinda is in vergelijkbaar met de concurrentie. Ze heeft besloten om dit jaar een beetje minder te crossen. Ik vind het een wijs besluit", zegt Wellens. Daardoor zal Brand nog beter kunnen doseren.

Volgens Wellens zal ze daardoor fysiek als mentaal meer kunnen bieden in de wedstrijden die ze wel rijdt. Hij verwacht dan ook weinig slechte dagen van Brand, die sinds januari 2024 in Benidorm altijd op het podium stond. Dat zijn ondertussen 46 crossen op rij.