"Ik vind het eigenlijk raar": Otto Vergaerde (Lidl-Trek) krijgt dieven over de vloer

Otto Vergaerde is het slachtoffer geworden van een inbraak. De renner van Lidl-Trek was nog maar net vertrokken op vakantie naar Spanje toen dieven toesloegen.

Heel wat renners genieten momenteel van vakantie na een lang seizoen. Otto Vergaerde reed op 31 augustus al zijn laatste koers, maar moest de voorbije weken wel nog herstellen van een sleutelbeenbreuk.

Vergaerde was nog maar net vertrokken op vakantie naar Spanje, maar kreeg thuis in België wel inbrekers over de vloer. De dieven gingen aan de haal met enkele juwelen en horloges.

Dieven namen juwelen en horloges mee bij Vergaerde

"Ik vind het eigenlijk raar", zegt Vergaerde bij Het Nieuwsblad. "Ze hebben ook een hele boel niet meegenomen, zoals een televisie of schilderijen. Ze waren enkel uit op juwelen en horloges."

De dieven raakten binnen door op de garage te klimmen en zijn dan via een Velux zijn huis binnengedrongen. De inbrekers waren wel slim genoeg om een groot licht dat automatisch aan springt, uit te schakelen.

Vergaerde doet ook nog een oproep aan zijn buurtbewoners in Melle. "Wie iets zou gezien hebben of zelf ook een verdachte situatie meemaakte afgelopen weekend, mag altijd contact opnemen met de lokale politie."