"Moeilijk voor hem": Benoot doet boekje open over Van Aert en keerzijde van bekendheid

Wout van Aert is een van de populairste renners, in België en ook ver daarbuiten. En dat is niet altijd even gemakkelijk voor hem.

Toprenners hebben heel veel fans, maar soms heeft dat ook een keerzijde. Zo traint wereldkampioen Tadej Pogacar vaak niet in zijn regenboogtrui, maar in een normale witte of zwarte uitrusting zodat hij minder snel herkend wordt.

Tiesj Benoot maakte het als ploegmaat bij Visma-Lease a Bike ook vaak mee met Wout van Aert. "Bij mij valt het goed mee, maar bij Wout is dat soms wel lastig", zegt Benoot bij Thomas Guenter Podcast.

Heeft Van Aert het moeilijk met zijn bekendheid?

"Als we stoppen voor een koffie, zelfs in Tenerife, moet je tactisch kiezen waar je gaat zitten zodat er niet veel mensen je zien. Het is ook al gebeurd dat we zien dat een koffiebar bomvol zit en de mensen Wout herkennen. Dan rijden we gewoon door."

Bij Benoot, die ook een uitstekend renner is en veel koerskenners ook wel zullen herkennen, valt het beter mee. "Ik kan nog naar de winkel gaan zonder dat ik een half uur verlies. Als ik gewoon in burger ben is het zeker goed te doen."





Voor Wout van Aert is dat dus moeilijker, terwijl hij ook gewoon zijn trainingen wil afwerken of met zijn gezin in alle rust wil genieten. "Dat is ook moeilijk voor hem", stelt Benoot nog.