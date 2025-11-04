Moet Wout van Aert meer crossen? Ruben Van Gucht ziet groot voordeel

De fans van Wout van Aert zullen nog enkele weken geduld moeten uitoefenen voor hij weer aan de start staat. Ruben Van Gucht ziet nochtans voordelen aan het veldrijden voor Van Aert.

Op 1 november trok Wout van Aert zijn koerskleren aan, maar niet om de Koppenbergcross te rijden. Hij stond aan de start van het afscheidscriterium van Tim Declercq. Het veldrijden laat hij nog enkele weken links liggen.

Van Aert wil volgend voorjaar opnieuw meedoen voor de prijzen en eindelijk eens die hoofdvogel afschieten. Daarvoor wil hij eerst een stevige basis leggen alvorens hij opnieuw het veld induikt in de kerstperiode.

Moet Van Aert meer crossen rijden?

Maximaal zal Van Aert wellicht zo'n tiental crossen rijden, meer niet. Nochtans ziet Ruben Van Gucht voordelen bij het rijden van meer crossen, zoals Van Aert dat tot een paar jaar geleden wel nog deed.

"Welke inspanningen willen hij perfectioneren? Dat zijn korte inspanningen van 30 seconden tot twee minuten. En waar kan je dat beter dan in de cross", stelt commentator Ruben Van Gucht bij Live Slow Ride Fast Podcast.

"Ik denk dat Wout sowieso tout court gebaat is bij het aanscherpen van zijn explosiviteit. Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat er geen explosiviteit meer is. Als ik kijk naar de morfologie van Van Aert, is het een forse kerel. En dan is de cross gewoon een waardevolle aanvulling."