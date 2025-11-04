Profiteren van vertrek Evenepoel? Schachmann spreekt twee doelen uit voor 2026

Maximilian Schachmann keerde na zes jaar terug naar Soudal Quick-Step. De Duitser kijkt al uit naar volgend seizoen, waarin hij al enkele doelen stelt.

In 2019 verliet Maximilian Schachmann The Wolfpack en reed hij zes jaar bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Dit jaar keerde de 31-jarige Duitser terug en kon na meer dan een jaar nog eens winnen.

Schachmann won de openingstijdrit in de Ronde van het Baskenland en eindigde ook derde in het eindklassement. Hij pakte ook de Duitse titel tijdrijden, in 2021 had Schachmann ook al eens de titel op de weg gepakt.

"Ik denk dat het een goed jaar was. Ik vond het leuk om weer in het blauwe shirt van de Wolfpack te rijden. Dat ik de tijdrittitel pakte, een zege die nog ontbrak op mijn palmares, was een goede afsluiter van het eerste deel van het seizoen", zegt hij op de ploegwebsite.

Schachmann spreekt twee doelen uit voor 2026

In de Tour, waarin Soudal Quick-Step vier etappes won, en in de Vuelta reed Schachmann vooral in dienst. Intussen is Schachmann al opnieuw aan het trainen en spreekt hij ook twee doelen uit voor volgend seizoen.

"Me blijven verbeteren en het niveau halen dat ik in het Baskenland had, want ik weet dat ik daar mooie dingen kan doen. Ik kijk ook uit naar de Ardennenklassiekers, en ook al duurt het nog lang voordat het zover is, ik wil graag aan de start staan ​​van het WK in Montreal."