📷 Del Toro is onder de indruk: Vermeersch waagt zich aan uitdagend avontuur tijdens vakantie

Voor heel wat renners was het een lang seizoen en kunnen ze nu eindelijk genieten van vakantie. Bij Florian Vermeersch blijft de fiets ook tijdens zijn vakantie een hoofdrol spelen.

Florian Vermeersch maakte dit jaar de overstap van Lotto naar UAE Team Emirates-XRG en begon op 7 februari aan zijn seizoen in de Muscat Classic. Na 68 koersdagen sloot Vermeersch zijn seizoen op 19 oktober af met een tweede plaats in de Veneto Classic.

Een week eerder had Vermeersch in Maastricht nog de wereldtitel gravel gepakt, nadat hij in 2023 en 2024 tevreden moest zijn met zilver. En Vermeersch, een ex-veldrijder, heeft duidelijk de smaak van het offroad te pakken.

Vermeersch verkent Vietnam met de fiets

Op dit moment is Vermeersch namelijk aan het bikepacken door Vietnam. Op dag twee reed Vermeersch zo'n 263 km, met onderweg meer dan 5.000 hoogtemeters. Op dag drie deed hij het iets rustiger aan met 141 kilometer en 2300 hoogtemeters.

Ook ploegmaat Isaac Del Toro is onder de indruk van het avontuur van Vermeersch in Vietnam. "Ik bedoel...", reageerde de jonge Mexicaan verbaasd. En Vermeersch is niet de enige renner die ook tijdens zijn vakantie blijft sporten.





Vollering, Benoot en De Lie lopen

Zo ging Demi Vollering traillopen in Zwitserland, Tiesj Benoot deed het in Madeira en Arnaud De Lie in Marokko. Naast lopen is De Lie ook bijna elke dag aan het tennissen en tafeltennissen tijdens zijn vakantie.