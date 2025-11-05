Belgische renner vertrekt bij Lotto door fusie, maar onthult ook droom over terugkeer

Henri Vandenabeele (25) zet zijn carrière volgend jaar verder bij Flanders-Baloise. Al droomt hij ook al stiekem van een terugkeer naar Lotto.

Door long covid sukkelde Henri Vandenabeele de voorbije jaren met zijn gezondheid. De 25-jarige Belg begon dit seizoen wel goed met een negende plaats in de Trofeo Serra Tramuntana in de Challenge Mallorca.

Een opluchting voor Vandenabeele want hij vreesde dat het nooit meer zou goedkomen. Nadien viel hij wat stil en had hij meer verwacht van zijn seizoen, maar de signalen die hij kreeg waren wel goed.

"Ik bleef gezond en maakte weer deel uit van het koersverhaal. De concurrentie reed me niet meer weg. Ik heb weer een toekomst", zegt Vandenabeele bij Het Nieuwsblad. Door de fusie met Intermarché-Wanty zag Vandenabeele wel geen toekomst bij Lotto in 2026.

Vandenabeele droomt van terugkeer naar Lotto in 2027

Hij tekende een contract voor één jaar bij Flanders-Baloise en hoopt met een goede winter de laatste stap te zetten om weer helemaal de oude te worden. Door zijn vrije rol bij bij Flanders-Baloise hoopt Vandenabeele zich ook in de kijker te rijden.

"Ik zie 2026 als een overgangsseizoen, want ik zou graag terugkeren naar mijn oude ploeg", zegt Vandenabeele duidelijk. Hij droomt er dus al van om in 2027 opnieuw in het shirt van Lotto-Intermarché te rijden.