"Daarom heb ik voor Decathlon-CMA CGM gekozen": Benoot verklaart opvallende transfer

Na vier jaar vertrekt Tiesj Benoot bij Visma-Lease a Bike, vanaf volgend seizoen rijdt hij voor het Franse Decathlon-CMA CGM. Waarom kiest Benoot voor de Franse ploeg?

Bij Visma-Lease a Bike was Tiesj Benoot een van de belangrijkere renners geworden. Kuurne-Brussel-Kuurne was zijn enige zege in het shirt van de Nederlandse ploeg, maar Benoot scoorde ieder jaar wel zo'n 1250 UCI-punten dankzij mooie ereplaatsen.

Dit jaar werd Benoot nog derde in Dwars door Vlaanderen, zesde in de Ronde van Vlaanderen, achtste in de Amstel Gold Race, vierde in de Clasica San Sebastian en zevende in de GP Montréal.

Ook in de Tour was Benoot altijd een belangrijke knecht voor Jonas Vingegaard. Toch verlaat Benoot na vier jaar Visma-Lease a Bike en rijdt hij de komende drie jaar voor het Franse Decathlon-CMA CGM.

Waarom kiest Benoot voor Decathlon-CMA CGM?

Voor velen een vreemde overstap. Visma-Lease a Bike staat op het vlak van structuur en begeleiding hoog aangeschreven, terwijl Decathlon-CMA CGM daar nog vooruitgang in moet maken en het voor Benoot een stap terug lijkt.

"Ik geloof echt in het sportieve project, daarom heb ik er ook voor gekozen. Het is een ploeg die echt aan het groeien is. Het is een heel interessante overstap, waar ik ook wel veel energie van krijg", zegt