Derde keuze bij Soudal Quick-Step, maar nieuwe ploeg verwacht héél veel van hem

Foto: © photonews

Soudal Quick-Step ziet Luke Lamperti (22) na twee jaar weer vertrekken. De Amerikaan heeft een contract getekend bij EF Education-EasyPost.

Door de aanwezigheid van Tim Merlier en de doorbraak van Paul Magnier was Luke Lamperti de derde keuze als het aankwam op sprinten bij Soudal Quick-Step. De Amerikaan won de voorbije twee jaar telkens de eerste etappe in de Czech Tour. 

Dit jaar sprintte Lamperti ook naar een tweede plaats in de Bredene Koksijde Classic en een derde plaats in Nokere Koerse, in de slotrit van de Giro werd Lamperti ook vijfde. Door de komst van Dainese mocht Lamperti echter vertrekken. 

Met EF Education-EasyPost heeft Lamperti onderdak gevonden bij een ploeg uit zijn thuisland. "Ik ben erg enthousiast om me bij het team aan te sluiten. Ik ken al behoorlijk wat jongens en kijk ernaar uit om me bij een mooie groep aan te sluiten en te zien wat de komende jaren zullen brengen."

Lamperti moet klassiekers winnen bij EF Education-EasyPost

Teambaas Jonathan Vaughters is in de wolken met de komst van Lamperti. "Luke is een geweldige sprinter en klassiek renner, die weet hoe hij een lead-out moet verzorgen. Hij is een echte leider, vooral voor zo’n jonge kerel."

"We kunnen hem nu al uitspelen als kopman. Hij heeft geweldige leiderschapskwaliteiten en is ook nog eens tactisch zeer slim. Ik zie Luke wel een wedstrijd als Gent-Wevelgem winnen. En als je echt wil dromen: Milaan-Sanremo", klinkt het heel ambitieus

