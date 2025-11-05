"Een computer en een auto": Ex-bondscoach doet boekje open over gebrekkige werking bij wielerbond

"Een computer en een auto": Ex-bondscoach doet boekje open over gebrekkige werking bij wielerbond
Foto: © photonews

Na een succesvolle carrière als baanwielrenner maakte Kenny De Ketele de overstap naar het coachschap. Tussen 2021 en 2024 stond hij aan het hoofd van het Belgische baanwielrennen, een functie die hij met inzet vervulde, maar die ook gepaard ging met uitdagingen.

Start zonder begeleiding

De Ketele begon zijn functie met de ambitie om meer aanwezig te zijn voor zijn renners dan hij zelf had ervaren als atleet. “Tijdens mijn laatste jaren als prof had ik zelf amper connectie met de toenmalige bondscoach”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Zijn doel was om als begeleider dicht bij de sporters te staan, in de stijl van Michel Vaarten. Door de afwezigheid van zijn collega Tim Carswell, wiens werkvisum op zich liet wachten, kwam veel verantwoordelijkheid op zijn schouders terecht. Tegelijkertijd combineerde hij deze rol met werkzaamheden bij Baloise tijdens het voorjaar.

Gebrek aan ondersteuning

De Ketele kreeg bij de start van zijn functie weinig praktische ondersteuning. “Ik kreeg een computer en een auto en dat was het”, stelt hij. Door het ontbreken van duidelijke richtlijnen verloor hij zich in details. De communicatie met zijn collega in Nieuw-Zeeland verliep moeizaam door het tijdsverschil, wat leidde tot overleg op onregelmatige tijdstippen. Tijdens een bijeenkomst met andere coaches en een sportpsycholoog probeerde hij zijn situatie kenbaar te maken, maar kreeg geen reactie.

Van topsport naar horeca

In die periode voelde De Ketele zich geïsoleerd binnen de organisatie. Hij herinnert zich dat enkel Serge Pauwels, toen bondscoach op de weg, hem benaderde. “Serge stuurde me een mailtje waarin hij zijn hulp aanbood”, zegt hij. Pauwels erkende de moeilijke start van een nieuwe coach en liet weten beschikbaar te zijn voor ondersteuning.

Na zijn vertrek bij de federatie koos De Ketele voor een andere richting. Samen met zijn partner opende hij in Deinze een afhaalzaak met gezonde maaltijden. De zaak draagt de naam ‘Oh my goodness’ en vormt het nieuwe professionele project van de voormalige renner en bondscoach.

