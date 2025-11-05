"Het gaat echt ver": Tom Dumoulin is blij dat hij geen wielrenner meer is

Tom Dumoulin was een van de eerste renners die tot het uiterste ging op het vlak van zoeken naar details om nog beter te worden. De Nederlander vindt dat het nu echter nog veel extremer is geworden.

De Giro en het WK tijdrijden in 2017, vier ritzeges in de Giro, drie ritzeges in de Tour en twee in de Vuelta en ook nog eens twee keer zilver in de olympische tijdrit. Tom Dumoulin reed een mooi palmares bij elkaar.

De Nederlander hing in augustus 2022 echter zijn fiets aan de haak, hij kon zich mentaal niet meer opladen voor het wielrennen. En Dumoulin is ook opgelucht dat hij tegenwoordig geen wielrenner meer is.

"Het is allemaal zo wetenschappelijk geworden en ook hard. Natuurlijk was het dat vroeger ook al, maar nu is het echt ongelooflijk hoe ver het gaat", zegt de Nederlander bij het Spaanse AS. "Ik ben blij dat ik nu geen wielrenner meer ben."

Dumoulin geniet van zijn wielerpensioen

"Ik heb veel respect voor de renners van nu, maar het is een totaal andere wereld geworden." Dumoulin geniet dan ook van zijn wielerpensioen en is ook tevreden met de carrière die hij gehad heeft.





"Ik geniet er enorm van", zegt hij over zijn pensioen. "Ik ben blij en trots op mijn carrière, zelfs op de moeilijke jaren aan het einde, want die hebben me ook als persoon gevormd", besluit de Nederlander nog.