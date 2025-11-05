"Onvermijdelijk": Paret-Peintre ziet gevolgen bij Soudal Quick-Step door vertrek van Evenepoel

Valentin Paret-Peintre scoorde dit jaar al een ritzege in de Tour op de Mont Ventoux. Door het vertrek van Evenepoel ziet de Fransman nog meer kansen.

Door de opgave van Remco Evenepoel in de Tour kon Soudal Quick-Step in de bergen jacht maken op etappezeges. Op de Mont Ventoux was het ook prijs, Van Wilder trok de sprint aan en Paret-Peintre maakte het af.

Volgend jaar moeten Paret-Peintre en co helemaal geen rekening meer houden met Remco Evenepoel, want na zeven jaar verlaat hij Soudal Quick-Step en zal hij voor Red Bull-BORA-hansgrohe rijden.

Wat brengt vertrek Evenepoel teweeg bij Soudal Quick-Step?

Paret-Peintre ziet dan ook kansen door het vertrek van Evenepoel. "Het vertrek van Remco zal onvermijdelijk leiden tot een herverdeling binnen het team", zegt de Fransman bij La Dernière Heure.

"Tot dit seizoen was het volkomen normaal dat hij altijd onze kopman was in de wedstrijden waaraan hij deelnam. Voortaan zullen jongens als Ilan Van Wilder, Mikel Landa en ikzelf bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheid moeten nemen."





"Remco’s transfer kan in zekere zin goed zijn voor het team. Ik bedoel daarmee dat het voor een nieuwe wind kan zorgen, waardoor andere jongens kunnen groeien en zichzelf kunnen ontdekken in een andere rol, met meer verantwoordelijkheden."