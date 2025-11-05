Parcoursbouwer duwt Evenepoel met neus op de feiten over tijdritten in de Tour

In de Tour de France krijgt Remco Evenepoel volgend jaar weinig tijdritkilometers. Parcoursbouwer Thierry Gouvenou twijfelt echter of een langere tijdrit echt veel verschil zou maken.

In de Tour de France wordt volgend jaar maar één individuele tijdrit afgewerkt, in de zestiende etappe krijgen de renners 26 kilometer tegen de klok voorgeschoteld. Slechts tien kilometer daarvan zullen vlak zijn.

Er is ook nog een ploegentijdrit op dag één, maar daar moet Evenepoel rekening houden met zijn ploegmaats. De olympische kampioen tijdrijden zal in zijn specialiteit dus weinig tijd kunnen goedmaken op Pogacar.

Lange tijdrit maakt geen verschil in de Tour

Parcoursbouwer Thierry Gouvenou twijfelt echter of een langere tijdrit Evenepoel dichter bij de eindzege zou brengen. "Vroeger deden we tijdritten van 25 kilometer, dit jaar was er een tijdrit van 33 kilometer", zegt Gouvenou bij Flashscore.fr.

"Ik denk niet dat hij meer tijd heeft gepakt op 33 kilometer dan op 25 kilometer. Zou het verschil maken om een tijdrit van 50 kilometer te hebben? Ik weet het niet zeker", is Gouvenou duidelijk.





"De realiteit moet onder ogen gezien worden: op dit moment is er één renner die met kop en schouders boven de rest uitsteekt. Of je hem (Pogacar, nvdr.) nu kasseien, de heuvels in Vlaanderen, wind, lange beklimmingen of korte beklimmingen geeft, hij is overal goed."