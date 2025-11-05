Ruben Van Gucht start nu ook als DJ: dit stevige bedrag kost een uurtje plaatjes draaien

Ruben Van Gucht, bekend als sportanker en radiopresentator, voegt een nieuwe rol toe aan zijn veelzijdige carrière. Naast zijn werk voor Radio 2 en diverse podcasts, start hij nu ook als dj. Zijn debuut staat gepland op 8 november in Roosdaal.

Eerste optreden tijdens Ladies Night

Van Gucht combineert zijn drukke agenda met een nieuwe muzikale uitdaging. Op sociale media toont hij zich enthousiast achter de draaitafel. Hij werkt momenteel aan een set van zestig minuten. “Mijn eerste dj-set zal ik draaien op het event waar vorig jaar Wesley Sonck is beginnen zingen. Het zal jullie waarschijnlijk niet verbazen, maar het was op de Ladies Night in Belleheide”, zegt hij in TV Familie. Het optreden vindt plaats tijdens de afterparty in nachtclub ZUCO.

De dj-activiteiten van Van Gucht worden beheerd via House of Entertainment. Volgens het bureau is hij beschikbaar voor uiteenlopende evenementen. “Met gevoel voor sfeer en ritme weet hij ook als dj zijn publiek mee te nemen”, klinkt het op hun website. De stijl van Van Gucht bestaat uit een mix van retro, trance en house, aangevuld met herkenbare klassiekers.

Vergoeding en toekomstplannen

De vergoeding voor een dj-set van Van Gucht bedraagt 2.875 euro exclusief btw. Daarmee bevindt hij zich in het midden van het tarievenspectrum voor bekende Vlamingen. Ter vergelijking: Viktor Verhulst start vanaf 7.500 euro, terwijl Average Rob tot 14.000 euro vraagt. House of Entertainment bevestigt het bedrag voor Van Guchts set van één uur.

Van Gucht ziet de dj-activiteiten als een uitbreiding van zijn publieke optredens. In de podcast ‘Vals Plat’ gaf hij aan dat de set live gemixt zal worden. “Ik werk op dit moment aan een dj-set van zestig minuten. En die wordt niet op voorhand gemixt”, stelt hij. Hij benadrukt dat het geen eenmalig project is, maar een nieuwe richting binnen zijn professionele bezigheden.

Promotie via Wielerclub Wattage

Van Gucht koppelt zijn nieuwe activiteit aan bestaande projecten. Tijdens de awardshow De Eddy’s van zijn podcast ‘Wielerclub Wattage’ op 28 december in de Lotto Arena, verloot hij een gratis dj-set. “Ik ben sinds kort aan een ontluikende dj-carrière bezig”, zegt hij. De winnaar mag Van Gucht boeken voor een privéfeest of huwelijk. Daarmee onderstreept hij zijn inzet voor deze nieuwe rol.