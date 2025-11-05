Twee keer Alpe d'Huez in de Tour: ex-ploegmanager komt met controversieel voorstel

De Tour de France krijgt volgend jaar twee opeenvolgende etappes met een aankomst op Alpe d'Huez. En dat brengt sommigen op ideeën om er geld uit te slaan.

Zowel de 19de als de 20ste etappe van de Tour de France zullen volgend jaar aankomen op Alpe d'Huez. Voor de Tour de France uitzonderlijk, al begon de Tour in 2020 ook met twee etappes met start en aankomst in Nice.

Volgens ex-ploegmanager Jérôme Pineau, die het project met B&B Hotels deed falen in 2022, is de dubbele aankomst op Alpe d'Huez een uitgelezen kans om de teams wat meer geld te laten verdienen.

Inkomgeld en VIP-ruimte's op Alpe d'Huez?

"Ik ga sommige mensen shockeren, maar laten we dus de laatste vijf kilometer van Alpe d'Huez privatiseren. Laten we inkom vragen, VIP's ontvangen, laten we iets creëren om geld te verdienen!", zegt hij bij Grand Plateau van RMC Sport.

"Er is een VIP-ruimte aan het einde van Arenberg in Parijs-Roubaix. Wie int het geld van de mensen die betaald hebben? ASO," stelt Pineau. "Toeschouwers komen naar de wedstrijd om de renners te zien, maar de renners verdienen er niet aan. Dat klopt niet."

Een mogelijk probleem met het plan van Pineau is wel dat de renners niet twee keer dezelfde kant van Alpe d'Huez oprijden. In de 19de etappe is er de traditionele beklimming, in de 20ste etappe rijden de renners via de achterkant naar boven, die slechts een paar kilometer lang is.