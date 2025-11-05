Veel lof? Jean-Marie Dedecker hoort graag wat men denkt van het EK in Middelkerke

Veel lof? Jean-Marie Dedecker hoort graag wat men denkt van het EK in Middelkerke

Op 8 en 9 november vindt in Lombardsijde, deelgemeente van Middelkerke, het EK veldrijden plaats. De locatie aan de kust biedt een uitdagend parcours en ontvangt opnieuw de Europese top van de discipline.

Jean-Marie Dedecker over de troeven van Middelkerke

Na drie jaar keert het EK terug naar België, ditmaal naar Middelkerke. Burgemeester Jean-Marie Dedecker benadrukt de aantrekkingskracht van de omgeving. “Samen met de organisatoren zijn we klaar om tienduizenden crossliefhebbers te verwelkomen op een van de mooiste locaties van Europa”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

De combinatie van duinen, strand en militair domein biedt volgens hem niet alleen praktische voordelen, maar ook visuele meerwaarde. “Dit wordt een sportief topweekend voor families en vrienden.”

Schepen van sport

Schepen van sport Marc Descheemaecker verwijst naar het Belgisch kampioenschap van 2022, dat op dezelfde locatie doorging. “Het parcours van het BK in 2022 was superzwaar.” Volgens hem zal de combinatie van het terrein en de aanwezigheid van sterke deelnemers leiden tot een intense strijd. “Wanneer er een trui op het spel staat, is de strijd nóg intenser”, klinkt het.

Golazo

De organisatie van het EK is in handen van Golazo, dat eerder al het BK in Lombardsijde tot een succes maakte. Christophe Impens van Golazo is duidelijk. “Eindelijk kunnen we het prachtige parcours van Lombardsijde tonen aan het grote publiek.” Hij spreekt zijn waardering uit voor de samenwerking met de gemeente en Defensie. “We zijn de gemeente Middelkerke en Defensie dankbaar voor deze kans”, zegt hij.

Europese wielerunie

Ook vanuit de Europese wielerunie UEC klinkt waardering. Voorzitter Enrico Della Casa benadrukt de symbolische waarde van de locatie. “We keren met trots terug naar een land dat de geschiedenis, het heden en de toekomst van het veldrijden vertegenwoordigt. Ik ben ervan overtuigd dat we enkele onvergetelijke dagen zullen beleven, geheel in de geest van de traditie en de verwachtingen van de supporters”, besluit hij.

