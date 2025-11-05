"We zitten op de limiet": Sven Nys komt met duidelijke bekentenis na materiaalpech van zoon Thibau

Tijdens de veldrit in Lokeren kreeg Thibau Nys te maken met materiaalproblemen. Sven Nys, nauw betrokken bij de technische voorbereiding, gaf na afloop toelichting bij de oorzaak en de genomen beslissingen.

Afstelling in eigen handen

Sven Nys bevestigt dat hij zelf instaat voor de fijnere afwerking van de fietsen. “De mecaniciens zorgen voor de algemene set-up van de fietsen. Maar over de laatste details, de laatste millimeters, de laatste afwerking buig ik me, weliswaar in overleg met Thibau, graag zelf”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Hij herhaalt dat het zijn eigen keuze was om voorlopig geen extra versteviging aan te brengen tussen de shifters. De fietsen zijn sinds dit seizoen uitgerust met nieuwe sturen, waarbij de remgrepen worden bevestigd met een ring en moer.

“We rijden sinds dit jaar met nieuwe sturen, waar de remgrepen met een ring en moer zijn opgekneld. De kracht waarmee je die moer aandraait in de schroefdraad is uiteraard begrensd, anders riskeert het geheel kapot te springen”, aldus vader Nys.

“We zitten wat dat betreft op die limiet. Maar door de gladde laklaag van het stuur verzakken de shifters blijkbaar tóch nog wanneer je er bij het nemen van bepaalde hindernissen te veel kracht op uitoefent”, gaat hij verder.





Het probleem werd zichtbaar tijdens de wedstrijd, toen de remgreep niet op zijn plaats bleef. De impact op het wedstrijdverloop was merkbaar, al kon Thibau Nys zijn rit toch vervolgen. Sven Nys gaf aan dat het incident ook aan de materiaalsponsor werd gemeld.

Oplossing met klassieke techniek

Volgens Nys is er een eenvoudige ingreep mogelijk om het probleem te verhelpen. “Grof van materie en dus ideaal om zo’n stukje aan te brengen tussen de ring en het stuur, waardoor de remgreep beter op zijn plaats blijft zitten.” Het gebruik van schuurpapier, hoewel ouderwets, biedt in dit geval een praktische oplossing.