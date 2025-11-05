Wordt hij de grootste concurrent op het EK? "Samen met hem de Belgen uitdagen"

Joris Nieuwenhuis trekt met vertrouwen richting het EK veldrijden in Middelkerke. Zijn recente overwinning in Lokeren tegen directe concurrenten geldt als een sterke aanloop naar de eerste grote afspraak van het seizoen.

Herstel na moeilijke winter

Het vorige veldritseizoen kende voor Nieuwenhuis een moeizame start. Door een huidaandoening kon hij pas in januari deelnemen aan het NK veldrijden in Oisterwijk. In de daaropvolgende weken reed hij nog tien wedstrijden, met zeges in Middelkerke en Oostmalle, maar zijn topvorm bleef uit.

“Na dat verstoorde seizoen was ik dubbel gemotiveerd om er dit seizoen iets speciaals van te maken”, klinkt het bij WielerFlits. Hij begon al in maart met een gericht trainingsplan, waarin onder meer hardlopen, krachttraining en gravelwedstrijden centraal stonden.

Seizoensbegin met wisselende resultaten

Hoewel Nieuwenhuis momenteel niet als de dominante renner geldt, liet hij in Heerde en Lokeren zien dat hij op bepaalde momenten iedereen aankan. De contrasten met vorig jaar zijn volgens hem groot. “Het verschil is wel heel groot met vorig jaar, toen ik nu gewoon een week lang in zak en as zat”, stelt hij.

Koppenberg als keerpunt

Tijdens de Koppenbergcross kende Nieuwenhuis een zwakke dag, wat leidde tot twijfel. “Het was plots terug wat minder, en dan begin je een beetje aan jezelf te twijfelen.” In Lokeren wist hij die negatieve spiraal snel te doorbreken. De prestatie daar gaf hem opnieuw vertrouwen in zijn capaciteiten.

Samen met Ronhaar tegen Belgische top

Voor het EK in Middelkerke verwacht Nieuwenhuis een ander type wedstrijd. “Een zandcross is weer iets anders. Ik moet zeggen dat ik echt veel op het zand hebt getraind.” Over het parcours is nog weinig bekend, maar hij komt met een duidelijk besluit. “Het spreekt voor zich dat ik samen met Pim Ronhaar de Belgen zal moeten uitdagen.”

Hoewel het EK een belangrijk moment is, denkt Nieuwenhuis ook verder vooruit. Zijn ambities blijven ongewijzigd: een regelmatigheidsklassement winnen en stijgen op de UCI-ranking. “Ik dacht dat de X2O Trofee al over was na de Koppenberg, maar nu sta ik daarin toch weer aan de leiding”, zegt hij.